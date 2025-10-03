 Aller au contenu principal
SopraSteria : décroche de -5%, enfonce le support des 154E
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 14:04

SopraSteria décroche de -5% (vers 153,3E) et enfonce le support des 154E (qui peut encore être sauvé).
En cas de validation du signal baissier préfigurerait le retracement du plancher annuel des 149,5 du 4 mars dernier, puis des 140E du 20/12/2022.

