Alerte enlèvement, 20 ans d'un dispositif exceptionnel pour protéger les enfants

Vingt ans après sa création, le dispositif "alerte enlèvement" a permis à 38 enfants d'être retrouvés vivants grâce à une mobilisation massive et strictement encadrée ( AFP / Thomas COEX )

"Une caisse de résonance qui permet de toucher à peu près tout le monde": vingt ans après sa création, le dispositif "alerte enlèvement" a permis à 38 enfants d'être retrouvés vivants grâce à une mobilisation massive et strictement encadrée.

"Vous n'avez pas vu le modèle ou la plaque (minéralogique) ? Il est seul le père ? C'était le seul accompagnant du petit ?". Dans une salle de crise de la direction nationale de la police judiciaire à Nanterre, les questions fusent au rythme des appels.

Au milieu de l'effervescence, huit enquêteurs, casques vissés sur les oreilles, ont les yeux rivés sur leurs écrans dans l'attente de témoignages décisifs pour retrouver le petit Mezzo, "âgé de 5 ans, 1 mètre environ, corpulence normale, cheveux châtain, yeux marrons vêtu d'un short et d'un tee-shirt bleu", enlevé dans "la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026".

S'il ne s'agit-là que d'une simulation en conditions réelles à laquelle a pu assister l'AFP, l'impératif reste le même: agir vite et avec méthode.

"Le maître-mot, c'est l'écoute" pour pouvoir poser les bonnes questions et obtenir des éléments supplémentaires, explique la commissaire de police Charlotte Sawicki, adjointe au chef de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

Adopté en France en février 2006, l'"alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte "massive et immédiate" engagé pour aider à la recherche d'enfants présumés enlevés, et inspiré du plan américain "Amber Alert" créé après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman au Texas en 1996.

- Critères stricts -

Le déclenchement appartient au procureur de la République et répond à quatre critères stricts: la victime doit être un mineur, l'enlèvement avéré, il doit y avoir un risque établi pour sa vie ou son intégrité et des éléments d'identification "précis" disponibles.

Une fois lancée, l'alerte est envoyée à plus d'une soixantaine d'annonceurs et partenaires (médias, sociétés d'autoroute, SNCF...), qui diffusent le message toutes les 15 minutes pendant au moins trois heures renouvelables ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Une fois lancée, l'alerte est envoyée à plus d'une soixantaine d'annonceurs et partenaires (médias, sociétés d'autoroute, SNCF...), qui diffusent le message toutes les 15 minutes pendant au moins trois heures renouvelables.

Le dispositif "a modifié en profondeur dans le temps de l'urgence la gestion de certaines enquêtes", selon Laurent Dumaine, procureur d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), à l'origine d'une alerte en janvier 2025 qui a permis de retrouver deux frères enlevés par leur père.

Au-delà des témoignages recueillis via un numéro dédié, la diffusion massive exerce aussi une pression sur les ravisseurs.

"Dans mon cas, la mise en place des messages ont conduit le père, qui avait trouvé refuge chez un tiers, à sortir", se rappelle M. Dumaine. Selon le ministère de la Justice, dans plus de la moitié des cas, l'auteur est un parent de l'enfant.

Une fois l'enfant retrouvé, le plan est arrêté et les photos sont retirées pour préserver son droit à l'oubli. La Chancellerie peut aussi lever le dispositif à tout moment, selon l'avancée de l'enquête.

Les autorités insistent sur la nécessité de maintenir un usage rare pour préserver son efficacité.

"Il en va de l'intérêt même du dispositif", appuie Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, chargée de valider le déclenchement. Si l'alerte se banalise ou dure trop longtemps, "l'attention diminue", ça doit rester "très exceptionnel", rappelle Mme Peyrefitte.

- Résistance -

Aujourd'hui largement saluée, l'alerte enlèvement n'a pas immédiatement fait consensus.

"J'étais convaincu d'avoir trouvé une bonne solution", se souvient auprès de l'AFP Nicole Guedj, ancienne secrétaire d'État aux Droits des victimes, à l'origine de la création du dispositif. "Mais on redoutait les témoignages intempestifs qui compromettent les recherches, ou encore que la pression mise sur les ravisseurs pouvait les pousser à passer à l'acte".

"Il aura fallu qu'une petite fille soit enlevée (en Maine-et-Loire, NDLR)", raconte Mme Guedj, "pour qu'une procureure s'inspire d'un dispositif ressemblant à l'alerte enlèvement (...) et que l'enfant soit retrouvée", atténuant ainsi les réticences.

En 20 ans, 37 alertes ont été déclenchées. La dernière l'a été samedi, après l'enlèvement en Seine-Saint-Denis par leurs parents de trois enfants, dont un nourrisson de six semaines souffrant d'une cardiopathie retrouvé vivant quelques heures plus tard dans un hôpital de Lille, où il avait été déposé. Les recherches se poursuivent pour retrouver son frère et sa soeur.

"On peut dire que (le plan) tient toutes ses promesses", se félicite Laureline Peyrefitte. "On estime à 16 les alertes qui ont été décisives dans la découverte de l'enfant, et onze celles qui ont contribué" à le retrouver.