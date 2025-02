Sopra Steria: RNPG annuel en augmentation de près de 37% information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Sopra Steria dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 36,6% à 251 millions d'euros pour 2024, avec une marge opérationnelle d'activité en progression de 3% à 564,7 millions, soit un taux de marge de 9,8% (+0,4 point par rapport à 2023).



Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'est établi à 5,78 milliards d'euros, en retrait limité de 0,5% en données brutes comme sur une base organique, un effet de périmètre négatif ayant été compensé par une variation de changes positive.



Sopra Steria proposera à l'AG du 21 mai la distribution d'un dividende stable à 4,65 euros par action au titre de l'exercice écoulé. Le détachement du dividende interviendra le 3 juin et le dividende sera mis en paiement à compter du 5 juin.



Pour 2025, le groupe se fixe comme objectifs notamment un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 9,3 et 9,8%, ainsi qu'un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5 et +0,5%.





Valeurs associées SOPRA STERIA 153,60 EUR Euronext Paris -12,88%