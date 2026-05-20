Sopra Steria remporte un contrat de protection anti-drone avec l'Otan

Sopra Steria SOPR.PA a annoncé mercredi que sa filiale CS Group a remporté un contrat pour la protection anti-drone du siège de l'Otan, ainsi que de la résidence bruxelloise de son secrétaire général, Mark Rutte, dans le cadre duquel le groupe français de conseils informatiques installera deux systèmes BOREADES.

"Ce contrat confirme notre rôle au cœur des enjeux de défense du continent et notre capacité à opérer les systèmes critiques qui en garantissent la souveraineté", a déclaré dans un communiqué Pierre Lopez, directeur général de CS Group.

Le système de lutte BOREADES permet la détection, la classification, l’identification et la neutralisation des menaces liées aux drones, précise le communiqué de Sopra Steria.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)