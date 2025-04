Sopra Steria: recul de près de 5% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 08:53









(CercleFinance.com) - Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2025 en recul de 4,7% à 1,41 milliard d'euros (-4,9% à périmètre et taux de change constants, à comparer à une guidance 'entre -5% et -6%' communiquée fin février).



'Comme nous l'avions anticipé, les conditions de marché du premier trimestre ont été difficiles', reconnait le directeur général Cyril Malargé, estimant toutefois que la performance devrait s'améliorer au deuxième trimestre avec une réduction du niveau de décroissance.



Le groupe de services informatiques confirme ses objectifs 2025, à savoir un taux de croissance organique du chiffre d'affaires entre -2,5 et +0,5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3 et 9,8% et un flux net de trésorerie disponible entre 5 et 7% du CA.





