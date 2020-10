Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria-Recul de 5,9% du CA en organique au T3 Reuters • 28/10/2020 à 07:05









PARIS, 28 octobre (Reuters) - Sopra Steria SOPR.PA annonce mercredi: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUR NEUF MOIS DE 3,154 MILLIARDS D'EUROS, EN CONTRACTION ORGANIQUE DE 3,7% * UN CHIFFRE D'AFFAIRE EN BAISSE ORGANIQUE DE 5,9% AU T3 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -3.71%