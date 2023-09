Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: propose 700 stages pour 2023-2024 information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce le recrutement de 700 stagiaires pour l'année 2023-2024.



Depuis le début du mois de septembre 2023 et jusqu'en février 2024, Sopra Steria recrute dans toute la France, pour des stages longs (six mois ou stage en alternance) ou courts (un à deux mois).



Ces offres concernent de nombreux secteurs et s'adressent aux étudiants en quatrième ou cinquième année d'école d'ingénieur, ou en master 1 ou 2 d'informatique (ou équivalent).



Elles portent sur les activités d'ingénieur en cybersécurité, de consultant en transformation digitale, de développeur (Java, Fullstack, etc.), de développeur Business Intelligence, etc.



Sopra Steria propose également des stages dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, afin de contribuer à l'accélération des projets du Groupe dans le domaine de l'IA générative.





