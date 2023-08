Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: partenariat avec Pelico information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir signé avec Pelico, éditeur français de logiciel qui accompagne les industriels dans la gestion de leurs aléas de production en usines, un partenariat visant à déployer une offre sécurisée de gestion des chaînes d'approvisionnement.



En tant qu'intégrateur, Sopra Steria pourra proposer la solution de Pelico à ses clients souhaitant optimiser leur gestion de données industrielles et les conseiller sur les fonctionnalités de la plateforme, en fonction de leur périmètre d'activité et de leurs besoins.



Il sera également en mesure d'assurer l'interface technique entre le logiciel Pelico et les ERP (entreprise resource planning) existants ou à installer. Ce partenariat stratégique permettra à Sopra Steria de proposer une solution 100% française à ses clients.





