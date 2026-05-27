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Sopra Steria lance un rachat d'actions pour €40 mlns
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 07:08

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHATS D'ACTIONS D'UN MONTANT DE 40 MEUR

* LES ACTIONS AINSI RACHETÉES SONT DESTINÉES À ÊTRE ANNULÉES

Texte original nBw1kfPqra Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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