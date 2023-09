Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: l'offre sur Ordina déclarée inconditionnelle information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé vendredi que son offre de rachat sur Ordina était désormais inconditionnelle, ouvrant la voie à un prochain retrait de la société de conseil informatique néerlandaise, qui cote sur Euronext Amsterdam.



Le groupe français avait lancé en mars dernier une offre publique d'achat (OPA) sur Ordina, tout en conditionnant l'opération à l'obtention d'au moins 80% du capital de l'entreprise.



Sopra, qui a bouclé son offre publique cette semaine, indique avoir reçu plus de 92,7% des titres Ordina, pour un montant de près de 480 millions d'euros.



Les actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs titres à l'offre pourront le faire durant la période de réouverture, qui se clôturera le 13 octobre, après quoi les actions d'Ordina seront pleinement consolidées au sein du capital de Sopra Steria.



Le retrait de la cote des actions Ordina aura ainsi lieu 'dès que possible', assure le groupe technologique hexagonal dans un avis financier.



Suite à cette annonce, le titre Sopra Steria progressait de 3,8% vendredi dans les premiers échanges, portant

à plus de 40% ses gains depuis le début de l'année.





