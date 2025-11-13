Sopra Steria investit dans Hexa

information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 13:59

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* S’ASSOCIE À HEXA

* INVESTIT DANS LE STARTUP STUDIO HEXA AFIN DE CONTRIBUER À LA CRÉATION DE NOUVEAUX ACTEURS TECHNOLOGIQUES SOUVERAINS

Texte original https://tinyurl.com/372dx5k8 Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA

(Rédaction de Gdansk)