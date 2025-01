Sopra Steria : finalisation du programme de rachat d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sopra Steria annonce avoir finalisé le programme de rachat d’actions annoncé le 2 octobre 2024 pour un montant de 150 millions d'euros. Sur la période d’achat comprise entre le 2 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, le groupe de conseil, de services et solutions numériques a acheté 858 163 actions au prix moyen de 174,792 euros. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées. Sopra Steria publiera ses résultats annuels 2024 le 27 février (avant bourse).

