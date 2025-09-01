Sopra Steria en reflux sous tension information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 10:20









(Zonebourse.com) - Le titre du groupe de services informatiques traverse une phase délicate : en retrait marqué, il teste une zone de soutien essentielle tandis que les signaux de court terme restent orientés à la baisse. La reprise passe par un seuil pivot clairement identifié, faute de quoi la pression vendeuse continue de dicter le tempo.



Une série noire qui pèse sur le titre



En un mois, l'action Sopra Steria a décroché de 17,6%, affichant désormais un bilan de -7,3% depuis le début de l'année et de -7,1% sur douze mois. Les cours évoluent nettement sous les moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant une dynamique de marché dominée par les flux vendeurs.



Des seuils techniques à surveiller de près



L'intervalle 149,5-176,3 EUR concentre l'essentiel des enjeux immédiats. Les supports situés à 149,5 EUR et 152,4 EUR constituent la base défensive, tandis que la résistance à 176,3 EUR incarne le premier niveau de reprise crédible, avant les cibles supérieures à 206,8 EUR puis 210,6 EUR. Pour l'heure, c'est surtout l'incapacité du titre à franchir durablement les 176,3 EUR qui pèse sur les tentatives de rebond. En miroir, une stabilisation au-dessus de la zone des 149,5-152,4 EUR permettrait de bâtir une base technique, sans pour autant inverser la tendance de fond.



Un rebond fragile, sous contrainte des moyennes



La persistance des cours sous les moyennes mobiles impose un timing incertain : tout rebond échouant sous 176,3 EUR ne serait qu'une respiration dans un mouvement dominé par l'offre. La lecture des niveaux reste donc l'outil principal pour gérer le risque : seule une validation en clôture sur les seuils mentionnés permet d'éviter les faux signaux intrajournaliers.



Scénario privilégié : poursuite d'une phase latéral-baisse sous 176,3 EUR, avec rebonds techniques limités tant que les cours demeurent en dessous des MM20 et MM50.



Invalidation : franchissement confirmé de 176,3 EUR en clôture, ouvrant la voie à une reprise vers 206,8-210,6 EUR.





Valeurs associées SOPRA STERIA 158,7000 EUR Euronext Paris +0,06%