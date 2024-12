Sopra Steria dévoile ses perspectives pour 2028

(AOF) - En amont de sa journée investisseurs ce jeudi, Sopra Steria a fait part des ses perspectives à horizon 2028. Le groupe de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels envisage de dépasser 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à une croissance organique comprise entre 2% et 5 % par an post 2025 et à une politique de croissance externe générant environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires acquis entre 2024 et 2028. La croissance totale moyenne visée est de l’ordre de 6 % par an.

L'entreprise vise aussi à étendre et équilibrer sa présence européenne en s'appuyant sur cinq grandes zones géographiques générant un chiffre d'affaires proche ou supérieur au milliard d'euros (France, Royaume-Uni, Benelux, Scandinavie, Allemagne).

Elle veut développer l'activité de conseil pour atteindre une part d'au moins 12% du chiffre d'affaires du groupe.

Sopra Steria veut accélérer sur les nouvelles technologies de nouvelle génération afin d'atteindre une part d'au moins 60% du chiffre d'affaires du groupe.

Pour 2028, le groupe anticipe un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration entre 10 et 11% ; un retour sur capitaux employés avant impôt en progression à environ 20% ; un flux net de trésorerie disponible compris entre 5 et 7 % du chiffre d'affaires sur la période ; et un Levier d'endettement maximum de 1,5x sur la période.

