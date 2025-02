Sopra-Stéria : dévisse de -15%, sous les 150E information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Sopra-Stéria dévisse de -15%, sous les 150E, pulvérisant son récent plancher annuel des 159,4E du 14 janvier 2024 (et 30/10/2023).

Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 25 janvier 2023 et le prochain support se dessine vers 139,2E (un plancher remontant au 16/12/2022).





Valeurs associées SOPRA STERIA 153,30 EUR Euronext Paris -13,05%