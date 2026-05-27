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Sopra Steria démarre des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 07:26

"Confiant dans ses perspectives et sa capacité à créer de la valeur à long terme", Sopra Steria annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 40 MEUR, ayant confié un mandat en ce sens à un prestataire de services d'investissement (PSI) indépendant.

Les actions ainsi rachetées par le groupe de services informatiques sont destinées à être annulées.

Ces rachats s'inscriront dans le cadre de l'autorisation donnée par l'AG annuelle des actionnaires, réunie le 20 mai dernier, qui a autorisé les rachats d'actions dans la limite de 10% du capital social ainsi que leur annulation.

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