Commerce en ligne: La Redoute souhaite supprimer 171 postes

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le commerçant en ligne La Redoute, propriété du groupe Galeries Lafayette, prévoit de supprimer 171 postes dans le cadre d'un plan de transformation qui vise à "renouer avec une croissance durable", a annoncé l'entreprise dans un communiqué mardi.

"Afin de faire face aux contraintes économiques d'un marché en tension", ce plan de transformation "pourrait entraîner la suppression de 171 postes, dont 138 en France et 33 à l'international, ainsi que la création de 29 postes", indique encore La Redoute.

L'entreprise précise que, concernant les suppressions de postes, la "priorité sera donnée aux solutions de reclassement interne" et "à l'accompagnement de mobilités professionnelles".

"Le projet fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociations avec les organisations syndicales", ajoute La Redoute.

Ces suppressions de postes à venir s'inscrivent dans un contexte difficile pour La Redoute, qui revendique la position de "5e site e-commerce d'achats Mode et Décoration en France", contre une troisième place en 2025.

Le contexte actuel est "marqué par l'évolution de la consommation, les changements structurels et technologiques de l'e-commmerce et la concurrence accrue des plateformes internationales", étaye l'entreprise dans son communiqué.