Sopra Steria: croissance de 10,6% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 de près de 1,35 milliard d'euros, en croissance de 10,6% dont 4% en organique, avec une activité dynamique dans la défense, l'aéronautique, le secteur public et les transports.



'Dans un environnement marqué par une succession de crises géopolitiques et par une économie européenne en décélération, Sopra Steria affiche une bonne résistance', commente son directeur général Cyril Malargé.



Retenant, à ce stade, l'hypothèse d'une non-dégradation majeure de l'économie dans un contexte géopolitique plus incertain, le groupe de services informatiques confirme ses objectifs financiers pour 2023 et de moyen terme.





