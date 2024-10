Sopra Steria : création d'une direction des opérations

(AOF) - Sopra Steria a annoncé la création d’une direction des opérations groupe. Dominique Lapère, auparavant directeur industriel, est nommé chief operating officer (COO) auprès de Cyril Malargé, directeur général de Sopra Steria. "Cette nouvelle direction est chargée de s’assurer de la meilleure exécution des opérations et de l’amélioration de la performance du groupe, grâce notamment à une évolution et une harmonisation du modèle opérationnel", précise le groupe spécialisé dans le conseil, les services et les solutions numériques.

"Ce nouveau modèle d'entreprise s'appuiera sur les verticaux sectoriels du groupe ainsi que sur des centres de compétences technologiques horizontaux massifiés" ajoute Sopra Steria.

Sopra Steria organisera une journée investisseurs le 12 décembre prochain. A cette occasion, le groupe reviendra sur son projet à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS