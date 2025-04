Sopra Steria confirme ses objectifs 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 de Sopra Steria a reculé de 4,7% à 1,415 milliard d’euros. A périmètre et taux de change constants, la contraction du revenu du groupe de conseil, de services et solutions numériques s’est élevée à 4,9 %. " Comme nous l’avions anticipé, les conditions de marché du 1er trimestre ont été difficiles. Dans ce contexte, notre performance a été légèrement meilleure que nos prévisions. Elle devrait s’améliorer au 2ème trimestre. " a déclaré le directeur général, Cyril Malargé.

En France (43 % du total groupe), le marché a été très attentiste en début d'année. L'instabilité politique et l'absence de budget jusqu'à fin février 2025 ont fortement ralenti les prises de décision et les bons de commandes, en particulier dans la sphère publique et parapublique. Au total, le chiffre d'affaires s'est contracté de façon organique de 4,9 % à 602,6 millions d'euros. La plupart des verticaux ont affiché une contraction de leur chiffre d'affaires.

Sopra Steria a réaffirmé ses objectifs 2021. La société anticipe toujours une évolution organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5% et un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 9,3% et 9,8%. Le flux net de trésorerie disponible est anticipé entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

