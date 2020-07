Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: chiffre d'affaires en baisse de 2,6% au S1, l'environnement reste très incertain Reuters • 29/07/2020 à 07:42









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Sopra Steria SOPR.PA , qui a publié mercredi ses résultats pour le premier semestre 2020: * ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE DE 2 166,7 M€ EN RETRAIT ORGANIQUE DE 2,6 % * FAIT ÉTAT D'UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D'ACTIVITÉ DE 6,1 % (6,8 % AU 1ER SEMESTRE 2019) * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 43,7 M€ (60,9 M€ AU 30/06/2019) * LA DETTE FINANCIÈRE NETTE S'EST ÉTABLIE À 495,9 M€ AU 30 JUIN 2020, LÉGÈREMENT INFÉRIEURE À SON NIVEAU DU 31 DÉCEMBRE 2019 (513,9 M€) * L'ENTREPRISE DE SERVICES PRÉVOIT POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2020 UNE VARIATION ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRISE ENTRE -2 % ET -4 % ET UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D'ACTIVITÉ COMPRISE ENTRE 6 % ET 7 % * L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL RESTE CEPENDANT TRÈS INCERTAIN * UNE RÉSURGENCE DES MESURES DE RESTRICTION DE CIRCULATION ET/OU DE DISTANCIATION PHYSIQUE DANS LES ZONES D'IMPLANTATION DE SOPRA STERIA POURRAIENT VENIR DÉGRADER LA SITUATION * SOPRA STERIA DÉPEND AUSSI D'ÉVENTUELLES DÉCISIONS D'AJUSTEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE COÛTS QUE POURRAIENT PRENDRE CERTAINS CLIENTS AU COURS DU 2ÈME SEMESTRE. TEXTE original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +1.53%