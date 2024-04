Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: CA stable en organique au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 en croissance totale de 13,8% à 1,59 milliard d'euros, grâce essentiellement à un effet périmètre positif lié aux consolidations de CS Group, de Tobania et d'Ordina.



A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires de la société de services informatiques a augmenté de 0,3%, conformément à sa guidance de fin février, dans un environnement pourtant de ralentissement des investissements technologiques discrétionnaires.



Sopra Steria confirme ses objectifs 2024 d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre 2 et 4%, d'un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,5 et 10%, et d'un flux net de trésorerie disponible d'au moins 350 millions d'euros.





