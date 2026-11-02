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Sopra Steria boucle une acquisition dans l'ingénierie aéronautique
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 07:45

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Sopra Steria annonce la finalisation de l'acquisition de l'activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial Services, qui compte plus de 360 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires de plus de 42 MEUR en 2025. Pour rappel, ce projet d'acquisition avait été annoncé fin mai.

Avec cette acquisition, Sopra Steria renforce significativement ses capacités dans les activités critiques d'ingénierie de production et poursuit le déploiement de sa stratégie visant à offrir une expertise end-to-end sur l'ensemble de la chaîne de valeur aéronautique.

Le groupe de services informatiques affirme ainsi "consolider son positionnement comme partenaire technologique et industriel de référence auprès des grands acteurs du secteur, dans un contexte d'accélération des cadences de production et d'exigence accrue de performance industrielle".

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