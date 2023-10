Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: arrivée d'une ancienne secrétaire d'Etat information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Sopra Steria fait part de l'arrivée, à partir du 4 octobre, de l'ancienne secrétaire d'Etat Axelle Lemaire au sein du groupe de services informatiques, en tant que directrice responsabilité d'entreprise et développement durable.



Rattachée à Cyril Malargé, directeur général, elle succède à Fabienne Mathey-Girbig, qui l'accompagnera dans sa prise de fonction jusqu'au 1er janvier 2024, date à laquelle Axelle Lemaire rejoindra le comité exécutif de l'entreprise.



Elle fut membre du Gouvernement français de 2014 à 2017 en qualité de secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, après avoir été élue députée en 2012 pour représenter les Français d'Europe du Nord.





