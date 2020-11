Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria abaisse sa prévision de chiffre d'affaires après une cyberattaque Reuters • 25/11/2020 à 07:30









PARIS (Reuters) - Sopra Steria a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel après une attaque informatique dont le groupe estime l'impact brut négatif sur sa marge opérationnelle entre 40 et 50 millions d'euros. Cette cyberattaque utilisant une version jusque-là inconnue du rançongiciel Ryuk, révélée le 21 octobre, ne devrait pas affecter "significativement" l'activité commerciale du quatrième trimestre, dit l'entreprise de services numériques et d'édition de logiciels. Sopra Steria anticipe cependant désormais pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires en recul organique de 4,5% à 5,0% (contre -2 à -4% avant cette attaque), un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6,5% (précédemment entre 6% et 7%) et un flux net de trésorerie disponible compris entre 50 et 100 millions d'euros (contre 80 à 120 millions d'euros). Les couvertures d'assurances dont dispose le groupe contre les risques cyber s'élèvent à 30 millions, précise Sopra Steria, qui ajoute n'avoir pas constaté à ce jour de fuite de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

