Sopra Steria a souffert en mars, anticipe un impact plus significatif au T2

PARIS, 24 avril (Reuters) - Sopra Steria SOPR.PA * ANNONCE UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE DE 3,3% À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS * LA CROISSANCE DU TRIMESTRE A ÉTÉ SOLIDE GRÂCE À L'ACTIVITÉ DES DEUX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE QUI S'INSCRIVAIT DANS UNE PERSPECTIVE ANNUELLE COMPRISE ENTRE +3% ET +5% * LE MOIS DE MARS A MONTRÉ UNE INFLEXION À PARTIR DU MOMENT OÙ DES MESURES DE CONFINEMENT DES POPULATIONS ONT ÉTÉ PRISES PAR LES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS EN EUROPE * ESTIME A 10 MILLIONS D'EUROS L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR SON CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS * SOPRA STERIA ANTICIPE UN IMPACT "PLUS SIGNIFICATIF" SUR SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU 2E TRIMESTRE * "L'ABSENCE DE VISIBILITÉ SUR L'ÉTENDUE ET LA DURÉE DE LA CRISE SANITAIRE NE PERMET PAS, À CE STADE, DE RÉALISER DES PRÉVISIONS SUFFISAMMENT FIABLES POUR L'ANNÉE" Le communiqué de Sopra Steria https://www.businesswire.com/news/home/20200423005973/fr/ sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +2.70%