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Sophie Vernier-Reiffers quitte Peugeot pour rejoindre Canal
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 15:35
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Sophie Vernier-Reiffers est nommée secrétaire générale de Canal et rejoint le comité exécutif du groupe. Elle sera placée sous la responsabilité de Maxime Saada, président du directoire.

Diplômée des universités Paris Dauphine et Paris Nanterre, Sophie Vernier-Reiffers est spécialiste du droit français et espagnol. Ancienne avocate au Barreau de Paris, elle débute sa carrière dans des cabinets d'avocats, où elle exerce pendant huit ans dans les domaines du droit des sociétés, du droit boursier et des fusions-acquisitions, dont cinq années chez De Gaulle Fleurance & Associés.

Elle rejoint en 2008 le groupe familial Peugeot, où elle poursuit pendant dix-huit ans un parcours axé sur les affaires juridiques, la gouvernance et la stratégie. Après avoir notamment occupé les fonctions de directrice juridique adjointe et de secrétaire du conseil jusqu'en 2021, elle prend la direction juridique et de l'engagement durable. Elle est ensuite nommée secrétaire générale du groupe en 2023, fonction qu'elle occupait avant de rejoindre Canal .

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