Sophie Maddaloni nommée secrétaire générale de Kering

Kering annonce la nomination de Sophie Maddaloni en tant que secrétaire générale du groupe, avec effet immédiat. Basée à Paris, elle rejoint le comité exécutif de Kering et reporte à Jean-Marc Duplaix, en sa qualité de chief operating officer.

Dans ses nouvelles fonctions, Sophie Maddaloni est responsable de la gouvernance du groupe et veille à la protection de ses intérêts ainsi qu'à la mise en oeuvre des plus hauts standards en matière de conformité à travers la supervision des directions juridique, contrôle interne, audit interne et sécurité, en lien étroit avec la direction générale et le conseil d'administration.

Forte d'une solide expérience acquise au sein de grands groupes internationaux, Sophie Maddaloni apporte une expertise reconnue en matière juridique, de gouvernance et de transformation des organisations.

Elle débute sa carrière en 1991 au sein du groupe Elf Aquitaine, où elle occupe pendant plus de dix ans plusieurs fonctions en fiscalité internationale, accompagnant notamment l'évolution du groupe devenu aujourd'hui TotalEnergies.

Elle rejoint Alstom T&D en 2002 en qualité de vice-présidente fiscalité, puis le groupe Technip en 2004, où elle dirige la fiscalité et les entités juridiques du groupe.

Sophie Maddaloni rejoint Kering en 2017 en tant que directrice fiscale du Groupe. A ce titre, elle conduit la transformation de la fonction fiscale et contribue au renforcement des dispositifs de conformité et de maîtrise des risques de Kering.

Elle est titulaire d'une maitrise en droit des affaires de l'université Paris II Panthéon-Assas et d'un DESS en droit des affaires internationales et fiscalité (HEC Paris - Université de Sceaux).