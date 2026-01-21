Sophie de Nadaillac prend la présidence de Lazard Frères Gestion

Si la passation de pouvoirs était attendue, sa date restait jusqu’ici inconnue. Elle est désormais actée : au 1er janvier 2026, François-Marc Durant, jusqu’alors président, a laissé sa place à la présidence de Lazard Frères Gestion à Sophie de Nadaillac, jusqu’alors directrice générale déléguée. L’annonce officielle a été faite ce jeudi 15 janvier, à l’occasion d’une conférence de presse.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan de succession engagé il y a trois ans, avec pour objectif « d’assurer la continuité de la stratégie et de préserver la dynamique de croissance de l’activité de gestion d’actifs du groupe Lazard en France », selon Lazard Frères Gestion.

Président de Lazard Frères Gestion depuis 2012, François-Marc Durant conserve un rôle actif au sein du groupe. Il reste président de la Compagnie Financière Lazard Frères, qui regroupe Lazard Frères Gestion, Lazard Frères Banque ainsi que les sociétés de private equity Elaia et Lazard Elaia Capital. Il demeurera également membre du comité exécutif de Lazard Frères Gestion afin de conseiller et d’accompagner Sophie de Nadaillac dans les années à venir.

Sophie de Nadaillac se décrivait elle-même comme « un pur produit Lazard » lors d’une interview accordée à L’Agefi en 2024 . Entrée dans le groupe en 1995 au sein de la banque d’affaires, elle débute sa carrière dans le conseil en fusions-acquisitions. Elle rejoint Lazard Frères Gestion en 2007 en tant que banquier privé, avant de devenir responsable du développement de la gestion privée en 2009, puis directrice du développement en 2023.

En 2024, elle est promue directrice générale déléguée et prend la direction de la plateforme d’investissement. La même année, elle se voit également confier la coresponsabilité de la distribution européenne pour l’activité de gestion d’actifs de Lazard.

François-Marc Durand a souligné qu’il partait après une année 2025 « record » pour Lazard Frères Gestion, que ce soit en termes d’actifs sous gestion, de revenus et de résultats, sans en préciser les montants (encore non publiés). Au 30 septembre 2025, Lazard Frères Gestion gérait 44,6 milliards d’euros, contre 43 milliards fin 2024. La collecte a été dynamique sur les trois segments (actions, obligations et diversifiés).

« Cette décision a été mûrie il y a trois ans pour deux raisons. D’abord, je me suis dit que j’aurais alors 67 ans, un âge auquel on ne se projette plus sur une feuille de route à dix ans. J’en ai discuté avec Sophie et lui ai demandé si elle souhaitait reprendre le flambeau. Ensuite, Sophie a accompli un parcours remarquable à mes côtés. Si j’avais prolongé trop longtemps, elle n’aurait pas eu l’opportunité de prendre les rênes de l’entreprise », a expliqué François-Marc Durand.

Sophie de Nadaillac, âgée 53 ans, a indiqué que cela représentait « une étape importante » pour elle et surtout pour Lazard Frères Gestion?!

Laurence Marchal