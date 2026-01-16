Sophie de Nadaillac nommée présidente de Lazard Frères Gestion

(AOF) - François-Marc Durand, président de la Compagnie Financière Lazard Frères, annonce la nomination de Sophie de Nadaillac au poste de présidente de Lazard Frères Gestion. Elle succède à François-Marc Durand, qui occupait cette fonction depuis 2012. Effective depuis le 1er janvier 2026, cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan de succession engagé il y a trois ans, visant à assurer la continuité de la stratégie et à maintenir la dynamique de croissance de l’activité de gestion d’actifs du groupe Lazard en France.

Sophie de Nadaillac avait été nommée directrice générale déléguée en janvier 2024.

Entrée chez Lazard Frères Gestion en 2007 comme banquier privé, elle est devenue responsable du développement de la gestion privée en 2009, puis directrice du développement en 2023. En 2024, elle a pris la direction de la plateforme d'investissement en étant promue directrice générale déléguée.

La même année, elle a également pris en charge la co-responsabilité de la distribution européenne pour l'activité de gestion d'actifs de Lazard.

François-Marc Durand demeure président de la Compagnie Financière Lazard Frères, qui regroupe Lazard Frères Gestion, Lazard Frères Banque ainsi que les sociétés de private equity Elaia et Lazard Elaia Capital. Il restera également membre du comité exécutif de Lazard Frères Gestion afin de conseiller et d'accompagner Sophie de Nadaillac dans les années à venir.