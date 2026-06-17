Sophia Genetics recule après une cession d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions de Sophia Genetics ( SOPH.O ), entreprise spécialisée dans les technologies de santé basées sur l'IA, ont reculé de 0,5 % en pré-ouverture à 4,90 dollars, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 50 millions de dollars ** SOPH, dont le siège social est situé en Suisse, a vendu mardi en fin de journée environ 10,5 millions d’actions au prix de 4,75 dollars, soit une décote de 3,7 % par rapport au dernier cours de clôture ** Elle prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux, notamment la R&D et l’expansion de sa plateforme de médecine basée sur les données, conformément au prospectus

** TD Cowen est le chef de file de l’opération, aux côtés de Guggenheim

** SOPH compte environ 71,79 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 350 millions de dollars

** À la clôture de mardi, l'action affichait une hausse de 5,6 % depuis le début de l'année et d'environ 70 % au cours des 12 derniers mois

** Deux analystes attribuent à l’action la note “achat fort”, les deux autres la note “achat”; le cours cible médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG