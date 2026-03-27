Sony va de nouveau augmenter le prix de la PlayStation 5 en raison de la hausse du coût des puces mémoire

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(Ajout de détails au paragraphe 3)

Le groupe Sony 6758 augmente les prix mondiaux de ses consoles PlayStation 5, y compris une augmentation de 100 $ aux États-Unis, marquant ainsi sa deuxième hausse en moins d'un an, alors que l'entreprise japonaise est aux prises avec la hausse des coûts des composants clés tels que les puces de mémoire.

La course de l'industrie technologique à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a poussé les fabricants de mémoires à privilégier les puces pour centres de données, qui génèrent des marges plus élevées, ce qui réduit l'offre pour les appareils grand public.

La mise à jour des prix aux États-Unis, qui entrera en vigueur le 2 avril, portera le prix standard de la PS5 à 649,99 dollars, contre 549,99 dollars. L'édition numérique coûtera désormais 599,99 dollars et la PS5 Pro haut de gamme 899,99 dollars.

Le prix de la télécommande PlayStation Portal passera également de 199,99 $ à 249,99 $.

Des augmentations similaires prendront effet en Europe et au Japon, à la suite de ce que l'entreprise a décrit comme une "évaluation minutieuse" de la pression croissante des coûts dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les analystes ont déclaré que les hausses de prix des consoles sont susceptibles de freiner la croissance du marché des jeux vidéo cette année. Le fabricant de "Fortnite", Epic Games, a également cité la faiblesse des ventes de consoles parmi les raisons de la suppression de 1 000 emplois qu'il a annoncée en début de semaine.

Au cours du trimestre clé des fêtes de fin d'année (octobre-décembre), les ventes de la PlayStation 5 de Sony ont chuté de 16 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8 millions d'unités . La console est commercialisée depuis environ six ans.

Sony a augmenté le prix de la PS5 d'environ 50 dollars aux États-Unis en août de l'année dernière . Microsoft a également augmenté les prix de sa console, la Xbox, l'année dernière.