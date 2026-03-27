 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sony va de nouveau augmenter le prix de la PlayStation 5 en raison de la hausse du coût des puces mémoire
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 3)

Le groupe Sony 6758 augmente les prix mondiaux de ses consoles PlayStation 5, y compris une augmentation de 100 $ aux États-Unis, marquant ainsi sa deuxième hausse en moins d'un an, alors que l'entreprise japonaise est aux prises avec la hausse des coûts des composants clés tels que les puces de mémoire.

La course de l'industrie technologique à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a poussé les fabricants de mémoires à privilégier les puces pour centres de données, qui génèrent des marges plus élevées, ce qui réduit l'offre pour les appareils grand public.

La mise à jour des prix aux États-Unis, qui entrera en vigueur le 2 avril, portera le prix standard de la PS5 à 649,99 dollars, contre 549,99 dollars. L'édition numérique coûtera désormais 599,99 dollars et la PS5 Pro haut de gamme 899,99 dollars.

Le prix de la télécommande PlayStation Portal passera également de 199,99 $ à 249,99 $.

Des augmentations similaires prendront effet en Europe et au Japon, à la suite de ce que l'entreprise a décrit comme une "évaluation minutieuse" de la pression croissante des coûts dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les analystes ont déclaré que les hausses de prix des consoles sont susceptibles de freiner la croissance du marché des jeux vidéo cette année. Le fabricant de "Fortnite", Epic Games, a également cité la faiblesse des ventes de consoles parmi les raisons de la suppression de 1 000 emplois qu'il a annoncée en début de semaine.

Au cours du trimestre clé des fêtes de fin d'année (octobre-décembre), les ventes de la PlayStation 5 de Sony ont chuté de 16 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8 millions d'unités . La console est commercialisée depuis environ six ans.

Sony a augmenté le prix de la PS5 d'environ 50 dollars aux États-Unis en août de l'année dernière . Microsoft a également augmenté les prix de sa console, la Xbox, l'année dernière.

Valeurs associées

MICROSOFT
359,4500 USD NASDAQ -1,78%
SONY GROUP
17,335 EUR Tradegate -0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine bientôt édités par Panini en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:41 

    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine seront édités en France à partir du 1er avril 2027 par l'Italien Panini, qui en reprend la licence, a annoncé vendredi Disney. "The Walt Disney Company France a confirmé aujourd'hui Panini comme son nouveau licencié pour ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Le chinois BYD a vu son bénéfice net chuter de 19% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:33 

    Le géant chinois des véhicules électriques BYD a annoncé vendredi une chute de 19% de son bénéfice net en 2025, confronté à une faible demande intérieure, tout en cherchant à se développer à l'étranger. Premier constructeur mondial de voitures électriques devant ... Lire la suite

  • Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington
    USA: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mars - Michigan
    information fournie par Reuters 27.03.2026 15:28 

    Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les ​résultats définitifs de l'enquête mensuelle de ​l'Université du Michigan. Son ⁠indice de confiance a ‌reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en ​février ‌et une première ... Lire la suite

  • Le groupe de luxe LVMH présente ses résultats annuels 2025 à Paris
    LVMH visé par une enquête en Italie sur pratiques déloyales envers les mineurs
    information fournie par Reuters 27.03.2026 15:28 

    L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé vendredi ‌avoir ouvert une enquête sur LVMH Profumi e Cosmetici Italia, filiale du géant français du luxe, Sephora Italia ​et Benefit Cosmetics, pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank