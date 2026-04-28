Sony sort vainqueur d'un procès au Royaume-Uni concernant les droits des artistes interprètes pour les albums classiques de Jimi Hendrix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sony Music Entertainment

6758.T a remporté mardi un procès à Londres concernant les droits de propriété des artistes sur les albums classiques de Jimi Hendrix des années 1960, un litige qui, selon le label, aurait pu semer le chaos dans l'industrie musicale.

La Haute Cour de Londres a statué que le guitariste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell avaient effectivement cédé leurs droits sur les albums de The Jimi Hendrix Experience et a rejeté les arguments des plaignants selon lesquels le streaming n'était pas couvert par un accord de 1966.

Sony avait fait valoir lors du procès de l'année dernière que l'affaire aurait pu déclencher une vague de poursuites judiciaires de la part de musiciens de studio et de choristes revendiquant des redevances lucratives sur le streaming si les plaignants avaient obtenu gain de cause.

Sony et les avocats représentant les plaignants, deux sociétés auxquelles les droits présumés de Redding et Mitchell avaient été cédés, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le procès concernait les trois albums studio de The Jimi Hendrix Experience, “Are You Experienced”, “Axis: Bold As Love” et “Electric Ladyland”, sortis en 1967 et 1968.

Ces enregistrements ont contribué à inaugurer l'ère de la musique psychédélique et ont fait de Hendrix une superstar du rock avant sa mort à Londres en septembre 1970, à l'âge de 27 ans.

Les descendants de Redding et Mitchell, décédés respectivement en 2003 et 2008, avaient cédé tous les droits qu'ils pouvaient détenir à deux sociétés qui ont poursuivi Sony en justice en 2022.

Ils ont demandé une déclaration attestant qu'ils détenaient une part des droits d'auteur sur les enregistrements sonores et des droits de propriété des artistes interprètes sur les trois albums de Jimi Hendrix Experience.

Les avocats de Sony ont fait valoir qu'en 1966, le groupe avait cédé les droits d'exploitation des enregistrements “par toute méthode connue à ce jour ou qui le deviendrait ultérieurement”. Ils ont également invoqué des accords conclus par Redding et Mitchell au début des années 1970 pour abandonner leurs poursuites.

Le juge Edwin Johnson a statué en faveur de Sony et a rejeté la plainte, indiquant dans une décision écrite que l'accord signé par Redding et Mitchell “ne se limitait pas à des méthodes particulières de diffusion de la musique”.