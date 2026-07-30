Sony s'apprête à profiter de l'effet “GTA VI” alors que la hausse des prix de la mémoire se fait sentir

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* “GTA VI” devrait atténuer la baisse des ventes de consoles PS5, selon un analyste

* Le jeu, dont la sortie a été repoussée, arrivera en fin de cycle de vie de la PS5

* Le successeur de la PS5 devra être commercialisé à un prix élevé, selon un analyste

par Sam Nussey

Sony 6758.T devrait être l'un des principaux bénéficiaires du lancement de “Grand Theft Auto VI”, mais ce jeu très attendu arrive alors que le fabricant de la PlayStation est confronté à la hausse des prix des puces mémoire.

Le conglomérat japonais du divertissement, largement considéré comme le vainqueur de la guerre des consoles haut de gamme alors que la division Xbox de Microsoft MSFT.O réduit ses effectifs , entretient une longue relation avec Take-Two Interactive Software TTWO.O , qui lancera son “GTA VI”, dont la sortie a été repoussée, le 19 novembre.

“GTA VI sera exclusivement disponible sur console et la grande majorité des nouveaux utilisateurs opteront pour une PlayStation 5,” a déclaré Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games.

Sony a lancé la PS5 en 2020 et a surmonté les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19. Plus récemment, l’entreprise a été secouée par la hausse des prix de la mémoire, alimentée par les investissements dans l’IA, et a augmenté à plusieurs reprises les prix de ses consoles.

La société a indiqué avoir sécurisé son approvisionnement en mémoire pour cet exercice financier, mais s’attend à ce que les prix restent élevés l’année prochaine. Ces derniers mois, les inquiétudes des investisseurs concernant la mémoire et l’impact de l’IA sur son activité de divertissement ont pesé sur le cours de son action.

Le lancement de “GTA VI” atténuera la baisse des ventes de matériel PS5 cette année et soutiendra la croissance des ventes de logiciels, a déclaré l’analyste Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis.

Take-Two a vendu près de 230 millions d’exemplaires de “Grand Theft Auto V” depuis son lancement en 2013. La société avait prévu de sortir la suite l’année dernière, mais a reporté sa sortie à deux reprises.

“Sony aurait préféré que “GTA VI” sorte plus tôt dans le cycle de vie de la PlayStation 5 afin de profiter de la dynamique de sa phase d’adoption rapide, plutôt qu’au moment où ce cycle commence à s’essouffler,” a déclaré M. Harding-Rolls.

“Suite à ces hausses, le prix de la PS5 est désormais plus élevé que ce qui serait idéal pour l’arrivée de “GTA VI” sur le marché,” a-t-il ajouté.

Sur PS5, “GTA VI” sera proposé au prix de 79,99 $ pour la version de base et sera disponible uniquement en version numérique. La franchise est connue pour son gameplay immersif en monde ouvert, où les joueurs incarnent des criminels dans une reconstitution stylisée des États-Unis.

Sony prévoit de cesser la production de disques physiques à partir de 2028, une décision qui, selon les analystes, vise à consolider ses bénéfices. Cette décision a suscité un débat parmi les joueurs et est largement considérée comme une étape majeure dans l’abandon progressif des supports physiques par l’industrie du divertissement.

Albertus Andaru Hutama, un utilisateur de PS5 résidant à Jakarta, la capitale indonésienne, a déclaré qu’il aurait souhaité que “GTA VI” soit vendu sur disque à ce prix. “Même si la sortie est retardée… l’enthousiasme est toujours là,” a déclaré cet homme de 31 ans.

Sony, qui publiera vendredi ses résultats du premier trimestre, subira des pertes financières substantielles sur la vente de consoles PS5 si l’on tient compte des prix actuels de la mémoire pour les contrats à terme, a déclaré Amit Garg, analyste chez CLSA.

“Sony pourrait choisir de produire des volumes plus faibles l’année prochaine et d’attendre que les prix de la mémoire baissent,” a-t-il ajouté.

L'évolution des prix de la mémoire fait l'objet d'un vif débat au sein du secteur, Sony devant faire face à des difficultés d'approvisionnement lors du lancement de la nouvelle console de jeu, que certains observateurs prévoient pour fin 2028.

Toto, de Kantan Games, s’attend à ce que la nouvelle console soit soit portable, soit dotée d’une forte composante portable.

“La PlayStation 6 devra être commercialisée à un prix élevé, mais cela nuira aux ventes de consoles,” a déclaré M. Garg, de CLSA.