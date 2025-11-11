Sony relève sa prévision de bénéfice, l'impact des droits de douane plus faible que prévu

Sony Group Corp 6758.T a relevé mardi de 8% sa prévision de bénéfice opérationnel pour l'exercice fiscal s'achevant fin mars 2026, à 1.430 milliards de yens (8,13 milliards d'euros), le conglomérat technologique japonais citant un impact plus faible que prévu des droits de douane américains et la solidité de ses divisions puces.

Le bénéfice d'exploitation a progressé de 10% sur juillet-septembre à 429 milliards de yens, porté par la hausse des ventes dans sa division musicale, qui comprend l’animation, et dans les puces. Sony a également cité le succès du film d’animation "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : La Forteresse Infinie" comme un facteur clé de sa performance.

Le conglomérat autrefois connu pour ses produits électroniques ménagers est devenu un géant du divertissement et a fait de l'animation japonaise (anime) un moteur de sa croissance.

Toutefois, la division jeux vidéo a connu un repli, affectée par des pertes de valeur liées au jeu "Destiny 2".

Sony a vendu 3,9 millions de consoles PlayStation 5 sur le trimestre, soite une légère hausse sur un an.

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré la semaine dernière avoir reporté pour la deuxième fois la sortie de "Grand Theft Auto VI", désormais prévue pour novembre de l’année prochaine. Ce lancement très attendu devrait dynamiser les ventes de PlayStation, les clients mettant à jour leurs consoles ou achetant du matériel de jeu spécialisé pour la première fois.

Sony a déclaré avoir vendu 3,3 millions d'unités de "Ghost of Yotei", qui a été lancé le mois dernier et a été bien accueilli.

La semaine dernière, Nintendo a relevé ses prévisions de ventes annuelles pour la Switch 2 à 19 millions d'unités, car les consommateurs se tournent vers l'appareil de jeu qui a été lancé en juin.

Sony prévoit désormais l’impact des droits de douane à 50 milliards de yens sur l’exercice, contre une estimation précédente de 70 milliards en août.

La société a déclaré qu'elle rachèterait jusqu'à 35 millions d'actions pour environ 100 milliards de yens. L’action Sony a grimpé de 6% à la suite de la publication des résultats.

(Rédigé par Sam Nussey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)