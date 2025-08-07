Sony relève sa prévision de bénéfice annuel avec l'impact réduit de la guerre commerciale

par Sam Nussey

Sony 6758.T a relevé jeudi de 4% sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, la portant à 1.330 milliards de yens (7,74 milliards d'euros), citant l'impact moindre que prévu de la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump, tandis que le bénéfice d'exploitation a bondi de 36,5% au deuxième trimestre.

Le géant japonais de technologie et divertissement s'attend désormais à un impact des droits de douane américains de 70 milliards de yens, contre 100 milliards de yens annoncés en mai. Le groupe a déclaré que l'estimation est basée sur les droits de douane en vigueur au 1er août.

Des entreprises japonaises telles que Honda 7267.T ont à l'inverse revu à la baisse leurs prévisions en raison de l'impact des droits de douane,

Sony a également déclaré prévoir une augmentation des bénéfices de son activité jeux, stimulée par les ventes de services de réseau et des taux de change favorables.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel de l'activité jeux a plus que doublé pour atteindre 148 milliards de yens, citant l'augmentation des ventes de services de réseau et de jeux non fabriqués par Sony.

Le groupe a fait état d'une hausse de 36,5% de son bénéfice d'exploitation, à 340 milliards de yens, pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les 288 milliards de yens attendus dans un consensus de huit analystes compilé par LSEG.

