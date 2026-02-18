 Aller au contenu principal
Sonic Automotive progresse après avoir dépassé ses estimations de bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Sonic Automotive SAH.N en hausse de près de 3% à ~$60 dans les échanges du matin

** Le distributeur automobile et de sports motorisés affiche un bénéfice ajusté de 1,52 $/action au 4e trimestre, contre une estimation de 1,50 $/action par les analystes - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 3,87 milliards de dollars, en dessous des estimations de 3,95 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 5 % depuis le début de l'année

