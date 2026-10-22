SONDAGE-La banque centrale turque devrait relancer son cycle d'assouplissement monétaire avec une baisse de 100 points de base

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données du sondage sur l'inflation

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Données des sondages sur le PIB

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données des sondages sur la banque centrale

par Zeynep Berkem

La banque centrale turque devrait relancer son cycle de baisse des taux cette semaine, après une pause liée à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, selon un sondage Reuters publié lundi.

Seuls deux des 24 économistes interrogés dans le cadre de ce sondage ne prévoyaient aucun changement des coûts d'emprunt, tandis que 22 d'entre eux tablaient sur une baisse des taux lorsque la banque annoncera sa décision jeudi.

Les économistes s'attendent également à une nouvelle baisse de 100 points de base de la part de la banque centrale lors de sa réunion de décembre, ce qui porterait le taux directeur de fin d'année à 35 %, selon ce sondage réalisé entre le 14 et le 19 octobre.

En septembre, la banque centrale avait maintenu son taux directeur inchangé à 37 %. Les économistes s’attendent à ce que le cycle d’assouplissement commence jeudi par une baisse de 100 points de base.

Les économistes s’attendent à ce que le cycle d’assouplissement se poursuive jusqu’en 2027, prévoyant un taux directeur de 33 % à la fin du premier trimestre, de 31 % au deuxième trimestre, de 30 % au troisième trimestre et de 28 % en fin d’année.

Depuis le début de la guerre en Iran fin février, la banque centrale turque a maintenu son taux directeur à 37 %. La banque centrale a pris d’autres mesures de liquidité qui ont fait grimper le taux au jour le jour de la livre turque jusqu’à la limite de 40 % jusqu’en août, afin de limiter l’impact de la guerre sur l’économie.

Dans un récent discours, le gouverneur de la Banque centrale, Fatih Karahan, a déclaré que l’inflation sous-jacente se modérait malgré la hausse des prix de l’énergie.

LA DÉSINFLATION SE POURSUIT

Alors que la guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une forte hausse des prix de l’énergie, les dernières données sur l’inflation suggèrent que l’impact sur l’économie turque, dépendante des importations, pourrait avoir été plus limité que prévu.

L'inflation s'est établie à 1,84 % en glissement mensuel en septembre, un chiffre inférieur aux prévisions, tandis que le taux annuel s’élevait à 29,73 %.

JP Morgan a indiqué que son scénario de base restait que la banque centrale opterait pour une baisse de 100 points de base lors des réunions d’octobre et de décembre.

Les résultats meilleurs que prévu en matière d’inflation en août et en septembre ouvrent la voie au début du cycle de baisse des taux, a déclaré JP Morgan. « Ces résultats devraient être interprétés par la CBRT comme un signe de confiance accru dans le fait que la désinflation reste sur la bonne voie. »

Citi table sur une baisse de 100 points de base, en s’appuyant sur l’évaluation par la CBRT des résultats d’inflation de septembre et sur un ralentissement de l’activité économique; Barclays prévoit également une baisse d’un point entier, à 36 %.

«Malgré des prix de l’énergie élevés, la faiblesse de l’activité économique et une surprise à la baisse en matière d’inflation suggèrent que la désinflation a retrouvé son élan», a déclaré Barclays, ajoutant que, bien qu’elle ne s’attende pas actuellement à ce que la récente crise des fonds ait un impact significatif sur la consommation, la CBRT pourrait opter pour un cycle d’assouplissement un peu plus marqué.

La banque centrale annoncera sa prochaine décision de taux d’intérêt le 22 octobre à 11 h 00 GMT.

CROISSANCE, COMPTE COURANT

Les sondages de Reuters ont révélé une légère révision à la baisse des prévisions d’inflation pour la fin de l’année. La dernière enquête table sur un taux de 29,5 % à la fin de l’année, qui devrait ralentir pour s’établir à 23,7 % fin 2027.

La croissance économique devrait s’établir à 2,7 % cette année avant de remonter à 3,7 % en 2027, selon le sondage.

Dans sa feuille de route économique triennale , le gouvernement table sur une croissance de 3,3 % cette année et de 4,2 % l'année prochaine.

Le déficit courant de la Turquie devrait s’établir à 2,7 % du PIB cette année et à 2,5 % en 2027, selon les prévisions médianes du sondage Reuters.

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