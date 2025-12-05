Sondage Iroko/Kantar : 74% des Français inquiets du maintien de leur niveau de vie à la retraite

(AOF) - Entre allongement de l'espérance de vie, incertitudes sur le financement du système de retraite et pouvoir d'achat fragilisé, les Français s'interrogent plus que jamais sur leur avenir financier. Alors que les réformes successives ont bouleversé les perspectives de départ et le montant des pensions, la préparation de la retraite s'impose comme un enjeu central pour les épargnants.

Dans ce contexte, Iroko, société de gestion proposant des solutions d'épargne immobilière, dévoile les résultats d'un sondage réalisé par Kantar, afin de comprendre comment les Français anticipent leur retraite et quelles solutions d'épargne ils privilégient pour sécuriser leurs vieux jours.

Ce sondage a été réalisé en ligne entre le 10 et le 20 novembre 2025 par l'institut Kantar auprès de 1 000 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 30 ans et plus.

D'après ses résultats, 74% des Français se disent inquiets quant au maintien de leur niveau de vie à la retraite, une inquiétude qui s'accentue avec l'âge.

Les sources d'inquiétude sont multiples. La baisse de revenus arrive en tête des préoccupations : 65% des Français craignent une diminution de leur pouvoir d'achat à la retraite. Plus de la moitié des répondants (53%) redoutent également de ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue ou à une perte d'autonomie future.

Enfin, 45% expriment leur crainte d'être trop dépendants du système public de retraite, un chiffre qui reflète une confiance érodée dans le système par répartition. À noter que les contraintes liées au logement inquiètent moins : seuls 10% craignent de devoir continuer à payer un crédit immobilier à la retraite et 12% de devoir payer un loyer.

Face aux réformes récentes, 2 Français sur 3 ont modifié leur stratégie d'épargne pour la retraite. Ils sont 63% à épargner déjà pour leur retraite.

3 Français sur 10 visent à se constituer un revenu complémentaire régulier, objectif principal d'une épargne retraite.

62% des Français considèrent l'immobilier comme une solution pertinente pour compléter leurs revenus à la retraite.

En outre, 34% des répondants ne savent pas vers quelles solutions se tourner pour compléter leur pension, révélant un besoin manifeste d'information et de conseil. Parmi ceux qui ont une opinion, les préférences se portent sur les placements traditionnels : les fonds sécurisés en euros et l'immobilier locatif en direct arrivent ex aequo en tête (35%), suivis par l'or et les actions ou ETF, eux aussi ex aequo (20%) et les obligations (18%).

L'intérêt pour les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI 14%), les produits structurés (13%) et les cryptomonnaies (12%) reste limité, notamment en raison d'un manque de connaissances.