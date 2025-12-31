Sonae cède ses parts dans un centre commercial au Brésil
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 10:35
Cette vente pour un prix de 625 millions de réais, soit environ 95 millions d'euros, permet à sa filiale Sonae Sierra de rationaliser sa présence au Brésil, exclusivement à travers son investissement dans l'opérateur brésilien de centres commerciaux ALLOS.
Développé par Sonae Sierra, Parque Dom Pedro Shopping a ouvert ses portes en 2002. La finalisation de cette transaction, sujette à l'approbation par l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), est attendue au cours du 1er trimestre 2026.
Valeurs associées
|1,6300 EUR
|Euronext Lisbonne
|-0,24%
A lire aussi
-
** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent de 2,1 % à 62,47 $ avant le marché ** Un document déposé auprès de la SEC indique que le directeur général Elliott Hill a acheté des actions pour environ 1 million de dollars, soit 16 388 actions ... Lire la suite
-
La reconnaissance par Israël du Somaliland a surpris mais s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'Israël face à ses grands rivaux, Iran en tête, en offrant aux Israéliens la possibilité d'un accès inégalable sur la mer Rouge et le golfe d'Aden. - Une décision mûrement ... Lire la suite
-
Le président chinois Xi Jinping a affirmé mercredi que la croissance économique de la Chine atteindrait "environ 5%" en 2025, comme prévu, malgré une année marquée par une "pression" qu'il a qualifiée de "très inhabituelle", a rapporté l'agence de presse officielle ... Lire la suite
-
Le pouvoir judiciaire iranien fera preuve de "fermeté" si les manifestations contre la vie chère dans le pays sont instrumentalisées à des fins de "déstabilisation", a mis en garde mercredi le procureur général de la République islamique. "Du point de vue judiciaire, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer