Sonae cède ses parts dans un centre commercial au Brésil
31/12/2025

Le conglomérat portugais Sonae fait part d'un accord pour la cession de sa participation de 25,86% dans Parque Dom Pedro Shopping, un centre commercial situé à Campinas, dans l'Etat brésilien de São Paulo, à deux fonds d'investissement immobilier brésiliens.

Cette vente pour un prix de 625 millions de réais, soit environ 95 millions d'euros, permet à sa filiale Sonae Sierra de rationaliser sa présence au Brésil, exclusivement à travers son investissement dans l'opérateur brésilien de centres commerciaux ALLOS.

Développé par Sonae Sierra, Parque Dom Pedro Shopping a ouvert ses portes en 2002. La finalisation de cette transaction, sujette à l'approbation par l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), est attendue au cours du 1er trimestre 2026.

