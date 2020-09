Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sommet jeudi à Ajaccio des pays du sud de l'UE sur fond de tension avec la Turquie Reuters • 07/09/2020 à 19:10









(Actualisé avec détails, porte-parole du gouvernement grec) PARIS, 7 septembre (Reuters) - La France organise ce jeudi à Ajaccio, en Corse, un sommet des pays du sud de l'Union européenne en présence du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de Chypre, de Malte et de la Grèce, a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée dans le contexte de tension en Méditerranée orientale autour de l'attitude de la Turquie. Le sommet d'Ajaccio "permettra de faire progresser le consensus sur la relation de l'Union européenne avec la Turquie, en vue notamment du Conseil européen des 24-25 septembre qui y sera consacré", ajoute-t-on de même source. Le plan de relance européen, le climat, le Brexit et la question des migrations seront également au menu des discussions, selon la présidence française. Emmanuel Macron aura avant le sommet un entretien avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Alors que le ton monte avec la Turquie, membre de l'Otan, au sujet des ressources énergétiques en Méditerranée orientale, la Grèce envisage d'acquérir des armes, de renforcer son état-major et de réorganiser son industrie de défense, a fait savoir lundi le porte-parole du gouvernement grec. "Nous sommes en pourparlers avec nos alliés pour renforcer nos forces armées", a dit Stelios Petsas devant la presse. Selon un responsable du gouvernement grec, Athènes est en pourparlers avec Paris et d'autres capitales en vue d'acquérir de avions de combat. Les médias grecs ont évoqué le possible achat de 18 avions de chasse Rafale fabriqués par Dassault Aviation AVMD.PA . Les tensions entre la Grèce et la Turquie, qui se concentrent sur les ressources en hydrocarbures, se sont intensifiées depuis l'envoi par Ankara d'un navire d'exploration dans une zone contestée de la Méditerranée orientale. (Elizabeth Pineau à Paris, Renee Maltezou et Angeliki Koutantou à Athènes, édité par Henri-Pierre André et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +2.99%