Somalie-Puissante explosion dans une base militaire de Mogadiscio

(actualisé avec revendication) MOGADISCIO, 8 août (Reuters) - Une puissante explosion a secoué samedi une base militaire de Mogadiscio, faisant au moins huit personnes ont péri et 14 autres ont été blessées, ont annoncé les autorités. L'attaque a été revendiquée par les islamistes d'Al Chabaab dont le porte-parole, Abdiasis Abu Musab, a déclaré à Reuters: "nous avons conduit avec succès une opération martyre contre une base importante de l'ennemi apostat à Mogadiscio." "C'est sans doute une voiture piégée conduite par un kamikaze", déclarait plus tôt à Reuters Abdullahi Mohamud. "Nous sommes parvenus à rejoindre le lieu de l'explosion sur la base militaire. Pour l'heure, nous avons relevé huit morts et 14 autres personnes sont blessées", a dit à Reuters Abdikadir Abdirahman, directeur des services ambulanciers Aamin. (Abdi Sheikh; version française Nicolas Delame)

