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Solventum va céder son activité de logiciels de santé et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 00:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Solventum SOLV.N , l'un des principaux fournisseurs de consommables hospitaliers et d'équipements de stérilisation, a annoncé mercredi son intention de scinder son activité de systèmes d'information de santé dans le cadre de sa stratégie de redressement en cours.

La société a également revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant le chiffre d’affaires organique et le bénéfice ajusté, grâce à la forte demande pour ses produits de soins des plaies et de stérilisation.

Voici quelques détails:

* Après avoir cédé son activité de systèmes d’information de santé, qui fournit des logiciels destinés aux systèmes de santé, Solventum conservera ses divisions MedSurg et Dental Solutions, devenant ainsi une entreprise de technologies médicales plus spécialisée.

* Ce projet fait suite aux pressions renouvelées exercées début mai par Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz , pour que Solventum maîtrise ses coûts et cède ses activités non stratégiques.

* L'activité qui fera l'objet de la scission a représenté 16,3% du chiffre d'affaires total de Solventum en 2025.

* “Nous pensons que cette scission permettra de dégager de la valeur en permettant aux deux entités de poursuivre des stratégies de croissance distinctes, d’accélérer l’innovation et de réaliser pleinement leur potentiel”, a déclaré le directeur général Bryan Hanson dans un communiqué.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour 2026, les portant de 2% à 3% à 2,5% à 3%.

* Elle table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 7,10 et 7,20 dollars pour l’ensemble de l’exercice, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes, qui s’établissaient entre 6,40 et 6,60 dollars.

* La société, basée dans le Minnesota, a publié un bénéfice net ajusté de 2,55 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations moyennes des analystes qui s’établissaient à 1,91 dollar par action, selon les données de LSEG.

* Son chiffre d'affaires de 2,21 milliards de dollars a également dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 2,16 milliards de dollars.

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