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Solventum recule après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 23:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action Solventum SOLV.N recule de 7,1% à 81 dollars en séance prolongée

** La fourchette du BPA ajusté pour 2026 est relevée à 7,20 $ - 7,30 $, contre une fourchette précédente de 7,10 $ - 7,20 $

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 1,95 milliard de dollars, en baisse de 7%, contre des estimations des analystes de 1,94 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Annonce un BPA ajusté de 1,45 dollar au troisième trimestre, contre des estimations de 1,35 dollar

** Depuis la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 9,9% depuis le début de l'année

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