Solventum rachète Acera Surgical pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars
20/11/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le fabricant de dispositifs médicaux Solventum SOLV.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir la société privée Acera Surgical pour un montant pouvant aller jusqu'à 850 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille de produits de traitement des plaies.

L'acquisition ajoute le Restrata d'Acera, une option de traitement synthétique pour la réparation des tissus mous, aux produits de traitement des plaies de Solventum.

Selon les termes de l'accord, Solventum paierait 725 millions de dollars en espèces et jusqu'à 125 millions de dollars supplémentaires en fonction de la réalisation de certaines étapes.

Solventum prévoit d'utiliser sa trésorerie pour financer la transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2026.

SOLVENTUM
NYSE
