Solventum prévoit un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette grâce à la demande en produits de soins des plaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

Le fabricant de dispositifs médicaux Solventum SOLV.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice annuel se situe dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, principalement grâce à la forte demande pour ses produits de soins des plaies et de stérilisation.

L'action a reculé d'environ 2 % en séance prolongée.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son bénéfice annuel se situe dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures , comprises entre 6,40 et 6,60 dollars par action, ce qui implique un point médian supérieur aux attentes des analystes, qui s'élèvent à 6,44 dollars.

“Nous avons publié des résultats du premier trimestre supérieurs à nos prévisions et aux attentes. La croissance organique du chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont tous deux dépassé nos prévisions, reflétant une nouvelle fois une très bonne exécution à tous les niveaux de l'organisation et la dynamique que nous avons déjà mise en place”, a déclaré le directeur général Bryan Hanson.

Après plus d'un an de pression de la part du fonds activiste Trian Fund Management, Solventum a dû faire face la semaine dernière à de nouvelles exigences de la part de la société fondée par Nelson Peltz, qui lui demandait de réduire ses frais généraux, de céder ses activités non stratégiques et d'améliorer l'allocation de son capital dans le cadre d'un plan de redressement.

Basée dans le Minnesota, la société est l'un des plus grands fournisseurs d'appareils de stérilisation, de pansements, de bandes adhésives médicales et d'autres consommables hospitaliers.

L'activité MedSurg de Solventum, qui commercialise des pansements et du matériel chirurgical, représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les ventes de ce segment ont augmenté de 6,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,23 milliard de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'est établi à 2,01 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,97 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est établi à 1,48 dollar, contre des estimations de 1,35 dollar par action.