Solventum en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Solventum SOLV.N augmentent de 4,4 % à 69,22 $

** La société, séparée de 3M MMM.N l'année dernière, prévoit que son BPA ajusté pour 2025 sera compris entre 5,98 et 6,08 dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 5,88 à 6,03 dollars

** Jeudi en fin de journée, Co a publié un BPA ajusté de 1,50 $ pour le T3, dépassant les estimations de Wall Street de 1,42 $ - données LSEG

** Le chiffre d'affaires de SOLV au troisième trimestre, s'élevant à 2,10 milliards de dollars, est supérieur aux estimations de 2,09 milliards de dollars

** La société a également annoncé sa nouvelle initiative "Transform for the Future", qui devrait générer environ 500 millions de dollars d'économies annuelles une fois entièrement mise en œuvre et coûtera environ 500 millions de dollars à exécuter sur 4 ans

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 0,3 % depuis le début de l'année