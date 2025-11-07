 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 946,68
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solventum en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Solventum SOLV.N augmentent de 4,4 % à 69,22 $

** La société, séparée de 3M MMM.N l'année dernière, prévoit que son BPA ajusté pour 2025 sera compris entre 5,98 et 6,08 dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 5,88 à 6,03 dollars

** Jeudi en fin de journée, Co a publié un BPA ajusté de 1,50 $ pour le T3, dépassant les estimations de Wall Street de 1,42 $ - données LSEG

** Le chiffre d'affaires de SOLV au troisième trimestre, s'élevant à 2,10 milliards de dollars, est supérieur aux estimations de 2,09 milliards de dollars

** La société a également annoncé sa nouvelle initiative "Transform for the Future", qui devrait générer environ 500 millions de dollars d'économies annuelles une fois entièrement mise en œuvre et coûtera environ 500 millions de dollars à exécuter sur 4 ans

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 0,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

3M
163,710 USD NYSE -0,12%
SOLVENTUM
69,350 USD NYSE +4,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank