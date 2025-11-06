Solvay voit ses résultats reculer, mais confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires sous-jacent de Solvay s’est élevé à 1,044 milliard d’euros, en baisse de 9,7%, en raison de l’impact négatif de périmètre et des taux de change (-3,1%), des volumes (-3,9%) et des prix (-2,7%). De son côté, l’Ebtida sous-jacent a fondu de 10,3%, à 232 millions d’euros, et le prix net a reculé de 7,1%, principalement à cause de Coatis, l’activité de Solvay liée aux marchés des solvants, du phénol et des dérivés pour les marchés de la peinture, des revêtements de surface, l’automobile et la construction.

Malgré ces résultats en repli, le chimiste belge a confirmé ses objectifs financiers annuels : l'Ebitda sous-jacent devrait se situer entre 880 et 930 millions d'euros (712 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année), le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies au bénéfice des actionnaires devrait être d'environ 300 millions d'euros, avec un Capex (dépenses d'investissement) maximal de 300 millions d'euros. Enfin, les économies de coûts cumulées devraient dépasser les 200 millions d'euros d'ici la fin de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe chimique créé en 1863, leader mondial dans plusieurs de ses spécialités polymères, matériaux composites... ;

Chiffre d'affaires de 4,7Mds€ réparti entre chimie de base pour 61 % et matériaux de performance pour 39 %

- Ventes réalisées à 33 % en Europe, 19 % en Amérique du nord, 22 % en Amérique latine et 26 % en Asie ;

- Portefeuille de clientèle équilibré : 24 % vers la chimie et les applications industrielles, 19 % vers l’automobile, 17 % vers les biens de consommation, 15 % vers l’alimentation, 12 % vers les ressources et l’énergie, 9 % vers le bâtiment & la construction et 4 % vers l’électronique ;

- Modèle d’affaires de consolidation des positions sur les marchés, via les innovations de procédés, la position de référence en matière de coûts, procédés & transition énergétique et la discipline dans l’utilisation du capital ;

- Capital contrôlé à 30,81 % des droits de vote par la holding familiale Solvac, Pierre Gurdjian présidant le conseil de 10 administrateurs et Philippe Kehren le comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation opérationnelle dirigée par une gouvernance centrale forte,

- rationalisation des opérations via le programme STAF factory avec objectif de réduction des coûts de 300 M€ d’ici 2028 (137 M€ depuis début 2024),

- création de valeur par positionnement sur la transition énergétique : lancement de la 1 ère plateforme européenne de terres rares pour aimants permanents à l’usine de la Rochelle (investissement de 100 M€), usine de péroxyde d’hydrogène à Taïwan…

- innovation fondée sur 6 centres de R&D intégrant les impacts environnementaux dans son approche et améliorant les procédés, et multiplication des partenariats, tels les liens stratégiques de recherche avec les industriels chinois,

- Stratégie environnementale « For generations » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : réduction de 30 % des émissions internes de CO2 et de 20 % pour toute la chaîne de valeur, sortie totale du charbon,

- nouvelles solutions : projet de la 1 ère usine de carbonate de soude neutre en carbone en Arabie séoudite, silice biocirculaire… ;

- réduction du risque énergétique -32 des 45 sites européens recourant au gaz naturel ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 1,7 Md€ à fin mars donnant un levier de 1,7.

Défis

- Face à un environnement économique incertain, recul des prix de vente et des investissements industriels, ramenés à 300 M€ en 2025 ;

- Lancement, sur le site de La Rochelle, d’une unité de production d’oxydes de terres rares séparés pour aimants permanents, pour un investissement de 100 M€, destinée à satisfaire 30 % des besoins européens en 2030 ;

- Objectifs 2025 révisés en baisse :

- 1 er semestre : stabilité des ventes et repli du bénéfice d’exploitation,

- pour l’exercice, bénéfice opérationnel annuel légèrement supérieur à 1 Md€ et autofinancement libre autour de 300 M€ ;

- Dividende 2024 stable à 2,43 €, versé avec acompte.