Solvay vise un Ebitda entre €770 et 850 mlns en 2026 après €881 mlns en 2025

Solvay a annoncé mardi ‌anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions ​d'euros en 2026, le groupe chimique belge ayant affiché un chiffre de 881 millions d'euros sur l'année dernière, en recul ​organique de 13,4%.

Selon un consensus Vara partagé par Solvay, les analystes tablaient en moyenne ​sur un bénéfice avant intérêts, ⁠impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 824 millions d'euros pour ‌2026 et de 882 millions d'euros pour 2025.

Le groupe dit également viser en 2026 un free cash ​flow d'au moins ‌200 millions d'euros, net des dépenses de transformation, ⁠après 350 millions d'euros en 2025.

En 2026, "les dépenses de transformation (sortie du Transition Services Agreement, déploiement du nouvel ERP, restructuration des ⁠activités Fluorine) continueront ‌d’avoir un impact négatif sur l’Ebitda et le Free ⁠Cash Flow, avant de s’atténuer progressivement à partir de ‌2027", indique Solvay dans un communiqué.

Le communiqué précise ⁠qu'en 2025, les dépenses de transformation ont réduit ⁠l'Ebitda et 27 ‌millions d'euros et le free cash flow de 71 millions.

"Les efforts ​de transformation stratégique ont ‌continué de produire des résultats tangibles, avec des économies de coûts structurelles de 101 ​millions d'euros en 2025", explique Solvay.

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires net sous-jacent du groupe s'est élevé à ⁠4,26 milliards d'euros, en baisse organique de 6,5% alors que les analystes en attendaient 4,28 milliards, selon le consensus.

Solvay a par ailleurs proposé un dividende brut total de 2,43 euros par actions au titre de l'exercice 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)