Solvay vise jusqu'à 850 MEUR d'Ebitda en 2026 après un exercice 2025 sous pression
24/02/2026

Le groupe chimique a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros, en recul organique de 6,5% par rapport à 2024, dans un contexte de faiblesse persistante des marchés export du carbonate de soude et de Coatis. Les peroxydes et le bicarbonate ont en revanche affiché une progression sur un an.

L'EBITDA sous-jacent s'établit à 881 MEUR, en baisse organique de 3,4%, mais la marge reste solide à 20,7%. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies ressort à 306 MEUR contre 445 MEUR un an plus tôt.

La génération de trésorerie demeure robuste, avec un Free cash flow de 350 MEUR, soutenu par une contribution favorable du besoin en fonds de roulement et des investissements maîtrisés à 292 MEUR sur l'exercice. La dette nette sous-jacente reste stable à 1,6 MdEUR , soit un ratio d'endettement de 1,8x.

Un dividende brut total de 2,43 euros par action sera proposé aux actionnaires.

Pour 2026, Solvay anticipe un EBITDA sous-jacent compris entre 770 MEUR et 850 MEUR et un Free cash flow d'au moins 200 MEUR, net des dépenses de transformation. Le groupe confirme sa politique de dividende stable à croissant et son engagement à maintenir une notation investment grade.

Valeurs associées

SOLVAY
28,1400 EUR Euronext Bruxelles +4,77%
